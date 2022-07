Helmstedt: Unbekannte bohren in Tank und stehlen Benzin

Unbekannte Täter haben am zweiten Juliwochenende den Tank eines VW Polo in Helmstedt angebohrt und ließen Benzin ab. Nach einer Zeugenaussage haben die Ermittler nun einen Hinweis auf einen unbekannten Mann, berichtet die Polizei.

Dieser habe am Samstag, 9. Juli., zwischen 10 und 10.30 Uhr, im Bereich des Parkplatzes an der Leipziger Straße, einen dunkelgrünen Kleinwagen betankt hat. Der Tankvorgang sei sehr auffällig gewesen und es sei auch viel Kraftstoff daneben gelaufen.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus der Region:

Die Ermittler hoffen nun, dass sich andere Zeugen an diesen Vorgang erinnern und die Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer (05351) 5210 verständigen.

Unbekannte stehlen Baumaschinen in Helmstedt: Hoher Schaden

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in eine Garage auf einem Baustellengelände an der Johannesstraße in Helmstedt eingebrochen und haben Baumaschinen und diverses Werkzeug gestohlen. Es entstand ein Schaden von 10.000 Euro. Nach bisherigen Ermittlungen öffneten die Täter im Tatzeitraum den Bauzaun des Baustellengeländes an der Johannesstraße und verschafften sich so Zutritt zu dem Gelände, so die Polizei. Dann brachen sie eine dort befindliche Garage auf und stahlen einen Gabelrüttler, zwei Rüttelplatten, eine Motorflex sowie andere Werkzeuge.

Da die Täter aller Wahrscheinlichkeit mit einem Fahrzeug zu der Baustelle gefahren sind, erhoffen sich die Ermittler Hinweise von Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizei Helmstedt unter (05351) 5210.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de