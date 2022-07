Welches Restaurant im Kreis Helmstedt nutzt zu viel Plastik?

Sicherlich bestellen Sie oft beim Chinesen, in Dönerläden oder in anderen Restaurants Essen zum Mitnehmen – vor allem in der Corona-Zeit haben die Lieferdienst-Bestellungen enormen Zulauf bekommen. Häufig werden Döner, Pommes und Co. noch in Styropor-Kartons und Plastiktüten mitgegeben oder geliefert. Dabei sind viele Einwegplastikprodukte schon seit über einem Jahr in der EU verboten. Dazu zählen beispielsweise Einweg-Geschirr, Trinkhalme, Fast-Food-Verpackungen oder To-Go-Becher.

Wir fragen Sie: Welcher Gastronom im Landkreis Helmstedt nutzt zu viel Plastik?

Wir wollen herausfinden, welche Gastronomen, Imbisse und Lieferdienste im Kreis Helmstedt noch immer Plastiktüten, Einweg-Geschirr und Co. verwenden? Deswegen sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen, liebe Leserinnen und Leser!

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schreiben Sie uns gern eine Mail an celine.wolff@funkemedien.de und verraten uns, welches Restaurant, welche Imbiss-Bude oder welche Lieferkette noch immer zu viel Plastik verwendet. Nach welchem Mitnehm-Essen ist Ihr gelber Sack voll? Wer geht als Positiv-Beispiel voran und setzt bereits auf nachhaltige Verpackungen?

Lesen Sie auch:

Kein Plastik mehr: Deutschland verbietet Kunststofftragetaschen seit Anfang 2021

Fast-Food wird noch in Plastiktüten geliefert, andere Imbiss-Gerichte befinden sich in einer Styropor-Verpackung und oft gibt es noch Besteck aus Plastik kostenfrei dazu. Nach dem Essen werden die Verpackungen weggeschmissen, die Müllberge werden größer. Müllberge, die über Jahre wachsen, denn: „Landen sie in der Umwelt und nicht in der gelben Tonne, verbleiben sie dort viele Jahrzehnte“, heißt es seitens des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Eine Plastiktüte überlebt laut Bundesregierung circa 10 bis 20 Jahre. Kaffeebecher sogar ungefähr 50 Jahre. Und Plastikflaschen? Die überleben mehrere Menschen-Generationen: 450 Jahre.

In Deutschland dürfen Händler daher seit Beginn dieses Jahres keine leichten Kunststofftragetaschen mehr an ihre Kundinnen und Kunden ausgeben. Darüber informiert die Bundesregierung.

Welches Helmstedter Restaurant nutzt noch zu vie Plastik? Wer setzt auf Nachhaltigkeit?

Wie wird das im Landkreis Helmstedt umgesetzt? Welche Lieferdienste, Imbisse und Gastronomen gehen mit bestem Beispiel voran und setzen auf Nachhaltigkeit? Zählt Ihr Lieblings-Restaurant oder die Dönerbude um die Ecke dazu? Wer bietet etwa recycelbare Container an? Wer setzt zum Beispiel auf Holz-Besteck und -Geschirr? Und wo gibt es noch immer Styropor- und Plastikverpackungen?

Ihre Antworten werden wir in unserer Berichterstattung einfließen lassen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de