Unbekannte brechen vier Kellerabteile in Schöningen auf

Schöningen. Die Täter verschafften sich Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Untere Burgbreite. Schöningens Polizei ermittelt – und bittet um Hinweise.

Unbekannte haben sich in einem Schöninger Keller an mehreren Abteilen zu schaffen gemacht. (Symbolbild)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Sonntagnachmittag (16 Uhr) und Montagmorgen (8 Uhr) Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in Schöningen verschafft – und dort vier Kellerabteile aufgebrochen. Die Höhe des Diebesguts ermittelt Helmstedts Polizei noch.

Eine Bewohnerin des Hauses an der Unteren Burgbreite entdeckte am Montagmorgen, dass in ihren Keller eingebrochen worden war. Bei einer näheren Inaugenscheinnahme wurde klar: Die Einbrecher hatten sich an drei weiteren Kellerabteilen zu schaffen gemacht.

Einbrecher lassen Lebensmittel in Schöningen mitgehen

Die gerufene Polizei sicherte umgehend Spuren. Aus einem Abteil wurden Lebensmittel gestohlen – bei den anderen fehlt nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen geben können, sollen sich bei der Polizei in Schöningen unter der Telefonnummer (05352) 951050 melden.

