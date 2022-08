Feuerwehr Helmstedt Schwerer Unfall in Süpplingen – Auto kracht frontal gegen Baum

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitag gegen 14.25 Uhr auf der Bundesstraße 1 in Höhe Nordschacht ereignet. Aus noch unbekannten Gründen kam ein Fahrer mit seinem Auto von der Straße ab und fuhr frontal in einen Baum, teilt die Kreisfeuerwehr Nord mit. Das Fahrzeug kam auf der Seite zum Liegen, der Fahrer wurde darin eingeklemmt.

Da das Fahrzeug mit einem E-Call-System ausgestattet war, wurde umgehend die Rettungsleitstelle informiert. Noch vor dem Notruf durch Ersthelfer wurden Feuerwehr und Rettungsdienste so alarmiert. So konnte die Einsatzleitstelle direkt mit der Person im Fahrzeug Kontakt aufzunehmen und bis zum Eintreffen der Feuerwehr Kontakt mit den Ersthelfern halten.

B1 war für Bergungsmaßnahmen voll gesperrt

Der eingeklemmte Fahrer wurde mittels hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreit und ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsmaßnahmen musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Nach etwa 90 Minuten war der Einsatz beendet.

Vor Ort waren die Feuerwehren Süpplingen, Süpplingenburg, Frellstedt und Räbke, ein Notarzt aus Helmstedt, der Rettungswagen aus Königslutter sowie die Polizei.

red

