Helmstedt: Drogen, keine Fahrlizenz – Polizei stoppt Autofahrer

Helmstedt. Gleich vier Strafverfahren hat die Polizei am Samstagabend gegen einen 46-jährigen Mann in Helmstedt eingeleitet. Was ihm alles vorgeworfen wird.

Einen 46-jährigen Autofahrer hat die Polizei am Samstagabend in Helmstedt aus dem Verkehr gezogen.

Bei der Kontrolle eines 46-jährigen Autofahrers am Samstagabend in der Helmstedter Memelstraße haben die Beamten etliche Verstöße festgestellt. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen waren für einen anderen Pkw ausgegeben, das Fahrzeug war nicht zugelassen. Zudem konnte der 46-jährige keinen Führerschein vorlegen, so die Polizei.

Da der Mann zudem körperliche Auffälligkeiten zeigte und der Verdacht auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln bestand, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser verlief positiv, so dass letztlich eine Blutprobe beim 46-jährigen im Krankenhaus entnommen wurde. Entsprechende Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren unter Drogeneinfluss sowie Urkundenfälschung wurden eingeleitet.

