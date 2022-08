Pkw brennt im Kreis Helmstedt: Feuerwehr verhindert Flächenbrand

Velpke. Der Pkw stand in der Samtgemeinde Velpke in Vollbrand, die Rauchsäule war von Weitem zu sehen. Das Feuer griff bereits auf das Gelände über.

Mitten in der Nacht zu Freitag brannte in der Samtgemeinde Velpke ein Auto aus. Die Feuerwehr wurde gegen 3.38 Uhr zu einem Flächenbrand am Baggersee zwischen Mackendorf und Saalsdorf alarmiert. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es sich nicht nur um einen Vegetationsbrand handelt, sondern ein Fahrzeug in Vollbrand steht. Das Feuer breitete sich bereits auf die umliegende Fläche aus.

Die Feuerwehr löschte abschließend mit Schaum. Foto: Feuerwehr Samtgemeinde Velpke

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Um die Ausbreitung zu stoppen, löschten die Einsatzkräfte zuerst den Flächenbrand. Dafür richteten sie einen Pendelverkehr für den Wassertransport ein, um das Tanklöschfahrzeug aus Bahrdorf zu speisen. Anschließend wurde der brennende Pkw mit Wasser und Schaum gelöscht. Die Temperatur kontrollierten die Einsatzkräfte dabei stets mit der Wärmebildkamera, wie Mirko Wogatzki, Feuerwehrsprecher der Samtgemeinde Velpke, mitteilt.

Gegen 5.30 Uhr war das Feuer gelöscht und die Einsatzstelle wurde zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehren Bahrdorf, Saalsdorf, Groß Twülpstedt sowie der Polizei.

Mehr aus dem Kreis Helmstedt:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de