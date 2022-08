Königslutter. Fußgänger sahen, wie ein Transporter ein dunkles Auto abschleppte. Die Ölspur ging fast bis Boimstorf. Außerdem: Briefkasten in Helmstedt gesprengt.

Polizei Helmstedt Königslutter: Unbekannte verschmutzen Wald am Rieseberg

Ein abgeschleppter Pkw hat auf einem Waldweg am Rieseberg bei Königslutter eine große Menge Öl verloren. Am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr waren zwei Spaziergänger hinter der Straße „Zum Osterberg“ auf einem Waldweg unterwegs. In Höhe des Sportplatzes kam ihnen ein Fahrzeuggespann entgegen: Ein schwarzer Transporter schleppte ein dunkles Auto mit Helmstedter Kennzeichen ab.

Nur wenige Meter weiter stellten die Fußgänger fest, dass der Waldboden extrem mit Öl beschmutzt war. Die alarmierte Polizei entdeckte vor Ort einen größeren Stein von dem die Spur ausging und sich zu einer Öllache ausbreitete.

Ölspur zog sich vom Rieseberg bis Richtung Boimstorf

Anscheinend hatte sich hier ein Kraftfahrzeug die Ölwanne aufgerissen. Der Pkw hinterließ neben der Öllache eine Ölspur, die sich aus dem Wald über die Ortschaft Rieseberg bis auf die Landstraße L 633 und anschließend nach links auf die K 58 in Richtung Boimstorf weiterzog.

Die Freiwillige Feuerwehr Boimstorf war mit sieben Kameraden vor Ort und streute die Ölspur ab. Ferner wurde durch die Polizei die untere Wasserbehörde in Helmstedt informiert, die sich der Sache annahm und das Erdreich großräumig abtrug. Wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen denen das Gespann aufgefallen ist oder die Hinweise zum Verursacher geben können. Zuständig ist das Polizeikommissariat in Königslutter, Rufnummer (05353) 941050.

Briefkasten in Helmstedt gesprengt

Durch einen hl wurden am frühen Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr Hausbewohner in der Leuckartstraße in Helmstedt unsanft aus dem Schlaf gerissen. Als sie vor die Haustür traten, entdeckten sie Trümmerteile ihres Briefkastens, die auf dem Weg vor ihrem Zuhause lagen.

Ein Unbekannter hatte auf noch unbekannte Art und Weise den Briefkasten in die Luft gesprengt. Als die Polizei den Sachverhalt aufnahm, meldete sich ein Zeuge, der nach dem Knall eine Person bemerkte, die vom Tatort davonlief.

Ob neben der Zerstörung des Briefkastens auch Beschädigungen an der Hauswand entstanden sind, wird derzeit geprüft. Die Polizei hofft auf Zeugen und bitte um Hinweise an die Polizeiwache am Ludgerihof, Rufnummer (05351) 5210.

