Anonymer Spender gibt 10.000 Euro für die Helmstedter Tafel

Für 1000 Menschen ist die Helmstedter Tafel ein wichtiger Anlaufpunkt, um Hilfe zu erhalten. Sie unterstützt diejenigen mit Lebensmitteln, deren Einkommen, deren Rente, deren Sozialhilfe oder Grundsicherung nicht zum Leben reicht – und das alles ehrenamtlich. Jetzt hat die Helmstedter Tafel selbst Hilfe erfahren: Ein anonymer Spender hat über unsere Zeitung 10.000 Euro an die Helferinnen und Helfer übergeben lassen, um damit die Lebensmittel für Bedürftige zu finanzieren. „Menschen in Notlagen zu helfen ist eine Arbeit, die Respekt, Anerkennung und Unterstützung verdient“, begründet er seine Spende in einem beigelegten Brief.

Die erste Vorsitzende der Tafel, Nadine Kummert, war ganz aus dem Häuschen, als sie von dem Geldsegen erfuhr: „Das kommt absolut unerwartet – aber genau zur richtigen Zeit.“ Denn kurz zuvor trudelte, wie in so vielen Privathaushalten auch, die angekündigte Preiserhöhung für Energiekosten ein. „Diese Spende ermöglicht es uns, etwas optimistischer in die kommenden Monate zu blicken.“

Der Herbst und Winter werden wahrscheinlich hart für die Tafel

Denn all zu viel Gutes erwarten die Helferinnen und Helfer der Tafel von Herbst und Winter nicht. „Wir gehen fest davon aus, dass wir auch in den kälteren Monaten die Warenausgabe nicht im Gebäude, sondern weiterhin vom Vorplatz aus machen müssen“, sagt die zweite Vorsitzende der Tafel, Anja Sievers. Und selbst wenn – das Heizen der Räume stehe ja auch noch in den Sternen. Und Corona dürfte man auch nicht vergessen. „Da kommt bestimmt noch was auf uns zu.“

Aber die Ehrenamtlichen der Tafel haben schon ein paar Ideen, wie sie die gestiegenen Energiepreise etwas auffangen können: „Wir haben zum Teil 30 Jahre alte, gespendete Kühlschränke. Wenn wir die gegen sparsamere Modelle austauschen können, hilft uns das weiter“, berichtet Sievers.

Die Zahl der Bedürftigen bei der Tafel nimmt zu

Trotz aller Umstände: Die Helferinnen und Helfer der Tafel engagieren sich jeden Tag aufs Neue. Denn die Schlange der Bedürftigen, die auf Hilfe angewiesen sind, wird nicht kürzer.

Wie bereits im vergangenen Monat gibt es für die Helmstedter Tafel auch aktuell noch einen Aufnahmestopp. Einige Dinge, erzählt Nadine Kummert, hätten sich neben der großzügigen Geldspende ebenfalls verbessert: „Die Polizei schaut mittlerweile regelmäßig nach dem Rechten – und auch unser Problem mit zu wenigen Gelben Säcken hat sich dank der Abfallbehörde super gelöst.“

