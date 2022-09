Drogen, Alkohol: Helmstedter Polizei stoppt Autofahrer

Helmstedt. In Offleben hat die Polizei einen 35-jährigen Autofahrer gestoppt. Der Mann nahm zuvor Drogen, trank Alkohol. Auch sein Führerschein war abgelaufen.

Einen alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am Donnerstag im Kreis Helmstedt gestoppt (Symbolfoto).

Die Polizei hat am Donnerstagabend einen 35-jährigen Autofahrer in Offleben kontrolliert. Er war auf der Barneberger Straße unterwegs, als er einer Streifenbesatzung auffiel. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Atemalkohol fest, ein freiwillig durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 1,16 Promille, wie es in einer Mitteilung heißt.

Im weiteren Verlauf ergaben sich Anhaltspunkte, die auf zusätzlichen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme im Krankenhaus an.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Fahrerlaubnis des 35-Jährigen war vor zwei Monaten erloschen

Bei der Überprüfung des Führerscheines des 35-Jährigen stellte sich heraus, dass seine Fahrerlaubnis vor zwei Monaten erloschen war. Dem Mann wurde das weitere Fahren von Kraftfahrzeugen untersagt. Gegen den Fahrer wurden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de