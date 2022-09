In Helmstedts Kanthalle werden Flüchtlinge untergebracht

Der Landkreis muss zusätzlich Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen. Statt bisher

50 wurden ihm laut Mitteilung der Verwaltung für diese Woche rund 75 Personen vom Land zugewiesen. Damit seien die Kapazitäten der bisherigen Notunterkünfte in Schöningen und Esbeck erschöpft. Der Landkreis habe daher entschieden, dass ab sofort die Kanthalle in Helmstedt bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen und als Notunterkunft hergerichtet werde.

„Dem Landkreis ist bewusst, dass dies für die Bevölkerung eine missliche Einschränkung ist, aber wir können die ukrainischen Flüchtlinge im Herbst nicht in Zelten unterbringen oder sie in die Obdachlosigkeit entlassen. Die Kanthalle ist baulich geeignet und so ausgestattet, dass angesichts des Zeitdrucks nur hier rechtzeitig eine weitere Notunterkunft entstehen kann. Wir bemühen uns parallel um andere Möglichkeiten, um die Kanthalle nicht länger als nötig zu blockieren“, so Torsten Wendt, Erster Kreisrat.

Es fehlt Personal

Gleichzeitig würden die Bemühungen weiter intensiviert, Flüchtende möglichst direkt dezentral in Wohnungen unterzubringen. Dieser Aufgabe werde sich der Ukraine-Stab des Landkreises verstärkt annehmen, der dafür auch personell aufgestockt werde. Aus diesem Grund könne es im laufenden Betrieb der Kreisverwaltung zu spürbaren Einschränkungen mit längeren Wartezeiten kommen, heißt es weiter. Auch nach Ende der Urlaubszeit fehle es an Personal, um die zusätzlichen Belastungen durch Corona und Ukraine-Flüchtlinge zu bewältigen, „ohne dass es Auswirkungen auf unsere tägliche Arbeit hat“.

Nach wie vor vermittelten auch die Gemeinden im Kreisgebiet Flüchtlinge in Wohnraum, soweit möglich. Außerdem unterstützten die Kommunen den Kreis bei der Erfassung von Einwohnermeldedaten. Allen Kommunen, insbesondere der Stadt Schöningen, die derzeit mit der ehemaligen Jugendherberge und der Notunterkunft in Esbeck am meisten Ukrainerinnen und Ukrainer aufnehme, dankt Wendt ausdrücklich.

Freie Wohnungen sollen gemeldet werden

Um noch schneller Flüchtende in Wohnungen vermitteln zu können, ist es wichtig, dass weiterhin möglichst viele freie Wohnungen gemeldet werden, heißt es. Auch gespendete Möbel, um die Wohnungen kurzfristig ausstatten zu können, seien sehr hilfreich. Derzeit gebe es aus personellen Gründen Wartezeiten bei der Bearbeitung der Möbelspenden. Um sie schneller bearbeiten zu können, habe der Landkreis Online-Meldeformulare bereitgestellt unter https://www.landkreis-helmstedt.de/moebelspende und https://www.landkreis-helmstedt.de/wohnraummeldung. Alle, die spenden wollen, bekämen eine Rückmeldung, heißt es. Für etwaige Wartezeiten bitte der Ukraine-Stab jedoch um Verständnis.

red

