Helmstedter Pflegende blicken besorgt auf die Pflege-Zukunft

Helmstedt. Im Interview blicken drei Pflegende des Helios-Klinikums auf die Pandemie zurück. Nach zwei schweren Jahren ist ihr Blick in die Zukunft skeptisch.

Aline Prasse (von links), Steffen Nier und Monika Gärtner-Tor vom Helmstedter Helios-Klinikum sprechen im Interview über Corona und die Herausforderungen in Pflegeberufen.

In den vergangenen zwei Jahren waren sie an der Front der Pandemie: Die Pflegerinnen und Pfleger der Krankenhäuser. Seit Frühjahr 2020 sind sie es, die die Coronawellen an den Krankenbetten aus erster Hand erleben. Drei Beschäftigte des Helios Klinikum Helmstedt blicken im Interview auf die letzten zwei Jahre zurück. Und auch wenn die Pandemie abzuflachen scheint, sehen sie mit Sorge in die Zukunft.

Wie haben Sie die Pandemie bislang erlebt?

Monique Gärtner-Tor, examinierte Krankenpflegerin auf der Covid-Station: Der Anfang der Pandemie war sehr schwierig für uns. Niemand wusste, was auf uns zukommt. Natürlich informiert man sich aber vorher, was passieren könnte. Und wir hatten auch tollen Rückhalt von den Hygienekräften. Aber man muss seine eigenen Erfahrungen machen. Und die macht man, wenn der erste Patient da ist. Die Angst war groß, aber ich denke, wir haben sie gemeistert.

Steffen Nier, Stationsleiter der Intensivstation: Am Anfang war das für alle beängstigend. Ich hatte die Bilder aus Italien im Kopf. Es wusste ja niemand, wie der Virus hier grassiert und wie die Menschen reagieren. Ich fand besonders erschreckend, wie wenig die Welt auf so eine Situation vorbereitet war. Damals hat jeder versucht, sich irgendwie Schutzmaterial zu besorgen. Das war hier nicht anders. Jetzt sind wir in einer wesentlich entspannteren Lage.

Hatten Sie Angst?

Nier: Die gab es. Gerade zu Beginn hat man sich Gedanken gemacht. Bringe ich das Virus mit nach Hause? Stecke ich die Familie an? Das war in meinem Kopf so – und ich denke auch bei vielen Kollegen nicht anders.

Wie überwindet man das?

Gärtner-Tor: Besonders am Anfang war die Belastung sehr, sehr hoch. Aber wir haben ein starkes Team. Da haben wir uns gegenseitig aufgebaut. Bei mir war auch die Familie immer da. Man muss sprechen, um die Ängste loszuwerden. Die Pandemie hat uns als Team zusammengeschweißt.

Nier: Auf der Intensivstation war das genauso. Wir mussten aber irgendwann lernen, mit dem Virus zu leben. Wenn Kollegen unsicher waren oder Angst hatten, dann haben wir immer darüber gesprochen und das bereinigt. Wir hatten zum Beispiel einen Kollegen, dessen Frau schwanger war. Da haben wir gemeinsam geschaut, dass er nicht unbedingt in das Isolationszimmer musste. Und da haben alle mitgemacht. Das war schon rührend.

Hat sich der Blick auf Ihren Beruf durch die Pandemie verändert?

Nier: Niemand geht in die Pflege, weil er sich darauf freut, so viele schöne Pandemien zu erleben. Das ist kein Job, das ist eine Berufung. Ich würde mir wünschen, dass das mehr in der Gesellschaft gesehen wird. Wir wollen nicht nur beklatscht werden. Wir wollen Anerkennung.

Vor zwei Jahren haben die Menschen am Fenster geklatscht. Wie war das für Sie?

Gärtner-Tor: Ich denke schon, dass die Menschen stolz auf uns sind. Sie freuen sich, dass es Leute wie uns gibt. Sie wissen, dass wir für sie da sind, wenn sie erkranken. Es war eine kleine Anerkennung.

Nier: Die Sache mit dem Klatschen war sicher ernst gemeint. Heute hat das so einen negativen Touch, weil danach nichts passiert ist. Es ist schnell wieder in Vergessenheit geraten. Minister stellen sich hin und geben große Versprechen, aber ein halbes Jahr später steht das nächste Ding auf der Tagesordnung. Die Pflege bleibt dabei wieder auf der Strecke.

Frustriert das nicht?

Nier: Ich würde es nicht Frust nennen. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir werden immer älter. Und man fragt sich ja auch, wer einen selbst in 30 Jahren versorgt, wenn man pflegebedürftig wird.

Aline Prasse, Pflegedirektorin: Die Pandemie hat einfach zu Tage gebracht, dass wir schon lange einen Pflegemangel haben. Wir waren schon an der Grenze. Die ist jetzt überschritten. Das wäre ohne Corona vielleicht erst in 10 Jahren passiert. Wir holen schon Leute aus Mexiko und von den Philippinen, nächstes Jahr aus Brasilien. Trotzdem reicht es nicht.

Woran liegt das?

Prasse: Work-Life-Balance spielt eine immer größere Rolle. Kollegen schlagen zum Beispiel oft die 35-Stunden-Woche vor. Aber Freitag ab eins macht jeder seins’ funktioniert im Krankenhaus nicht. Wir schließen hier nicht ab.

Nier: Es geht nur über bessere Arbeitsmodelle. Eine Vier-Tage-Woche verlängert auch die Ruhezeiten. Wir brauchen mehr Leute. Und wenn der Beruf nicht attraktiver wird, dann stehen wir irgendwann mit leeren Händen da. Vielleicht müssen wir dann erstmal eine Durststrecke von fünf bis zehn Jahren überwinden, die haben wir aber sowieso. Aber vielleicht rücken mehr Leute nach. Eine 35-Stunden Woche könnte da schon helfen.

Wie hat sich das Impfen auf Ihre Arbeit ausgewirkt?

Gärtner-Tor: Wir haben eine deutliche Entwicklung gespürt. Wir hatten vorher eine hohe Sterberate. Als die Impfstoffe kamen, hat das schnell nachgelassen. Die Verläufe waren nicht mehr so schwer und wir haben Patienten wieder genesen oder in die häusliche Quarantäne entlassen.

Nier: Das kann ich von der Intensivstation nur so bestätigen. In der ersten und zweiten Welle hatten wir sehr viele Patienten. Durch die Impfungen und den Booster haben die schwere Verläufe deutlich abgenommen.

Ist Covid jetzt Routine?

Nier: Wir sind auf jeden Fall routinierter geworden. Die reine Routine gibt es in unseren Beruf aber nicht.

Prasse: Die Mitarbeiter können sich besser auf Situationen einstellen. Wir haben das Team in der Pandemie auch nicht verändert. Die Leute sind mittlerweile eingespielt, was Schutzkleidung und Umgang mit Infizierten angeht. Da hat sich eine hohe Qualität entwickelt.

Das klingt optimistisch

Nier: Alles andere als Optimismus wäre schlimm. Jeder, der diesen Beruf als Berufung sieht, der macht das bis zur Rente. Mit allen Hindernissen, die das mit sich bringt. Auch in der Pandemie.

Aber die Mehrbelastung bleibt?

Gärtner-Tor: Auf uns kommen durch Covid immer neue Herausforderungen zu. Da kommt was aus dem Bereich der Neurologie, der Chirurgie und anderen. Das ist alles im Hinterstübchen abgespeichert und kann wieder abgerufen werden.

Wechseln Pflegende wegen der Mehrbelastung den Beruf?

Nier: Hier ist das nicht so. Ich kann verstehen, wenn Leute diese Entscheidung treffen. Aber am Ende hat die Pandemie einfach Missstände verdeutlicht, die sonst erst in zehn Jahren wirklich aufgefallen wären.

Prasse: Von denjenigen, die den Job verlassen, haben einige vielleicht vermutlich schon länger mit dem Gedanken gespielt. Da war die Pandemie einfach ein Verstärker. Diejenigen haben vermutlich nicht einfach das Haus gewechselt, sondern den Beruf.

Machen wir uns nichts vor: Der Job ist schwierig. Nicht jeder kann es sich leisten Stunden reduzieren, wenn er älter wird. Das lässt die Personalsituation in Krankenhäusern oft nicht zu.

Auf Volksfesten und Konzerten kommen wieder tausende Menschen zusammen. Stört Sie das?

Gärtner-Tor: Gar nicht. Ehrlich gesagt finde ich es schön, dass das wieder geht. Die Pandemie hat so viel mit uns gemacht, auch im Privaten. Die Menschen wurden kühler. Von daher wird es Zeit. Es ist außerdem schön, sich über etwas anderes als Corona zu unterhalten.

Was werden Sie mit Blick auf die Pandemie nie vergessen?

Gärtner-Tor: Am Anfang konnten Angehörige nicht zu sterbenden Verwandten. Gemeinsam mit den Ärzten der Stationen haben wir es dann aber doch ermöglicht. Das war einfach rührend.

Nier: Das erste Mal, als ich im vollen Schutzanzug ein Covid-Zimmer musste. Ich weiß noch die Nummer, die Station und alle anderen Details. Die Bilder aus Italien waren noch ganz frisch. Sowas vergisst man nicht.

Was wünschen Sie sich als Pflegekräfte für die Zukunft?

Nier: Wir brauchen mehr Leute. Ich glaube das kann nur über einen großen Cut gehen. Große Häuser müssen perspektivisch zusammengelegt werden, um die Pflegekräfte zu konzentrieren. Der Beruf muss attraktiver werden. Sonst stehen wir in naher Zukunft vor noch viel größeren Problemen.

