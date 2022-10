84-Jähriger aus Königslutter lässt Trickbetrüger auffliegen

Ein 84-jähriger Mann aus Königslutter hat am Dienstagabend in Zusammenarbeit mit der Polizei einen Trickbetrüger auffliegen lassen. Laut Angaben der Polizei bekam der Rentner am Abend einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizist ausgab. Der mutmaßliche Polizist erzählte, dass in das Haus des Mannes eingebrochen worden sei. Der 84-Jährige sollte daraufhin alle Wertgegenstände vor seine Haustür stellen. So könnte der Polizist kontrollieren, ob noch alle Gegenstände vorhanden seien.

Trickbetrüger wird entlarvt und überlistet

Der Rentner erkannte den Betrug. Er griff zu einem zweiten Telefon und informierte die Polizei Braunschweig. Der Trickbetrüger bekam davon nichts mit. Die Polizei gab dem Rentner Hinweise zum weiteren Vorgehen, während sie die Kollegen in Königslutter informierte. Den echten Polizisten und dem Rentner gelang es gemeinsam, den Betrüger davon zu überzeugen, dass er die Wertgegenstände vor dem Haus abholen könnte. Der Mann kam daraufhin zum Haus des Rentners, wo er letztendlich festgenommen wurde. Es handelte sich um einen 35-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen.

Betrüger wieder auf freiem Fuß

Die Polizei ließ das Auto des Betrügers als Tatmittel beschlagnahmen und abschleppen. Die Staatsanwaltschaft stellte keinen Haftantrag, da der Mann einen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Nach der Vernehmung und Feststellung der Personalien war der 35-Jährige wieder auf freiem Fuß. Trotz dieses Erfolges kam es im gleichen Zeitraum zu einer Vielzahl ähnlicher Taten im Raum Braunschweig. Die meisten Betroffenen erkannten die Betrugsabsichten der Anrufer. Die Polizei stellt klar, dass sie niemals Privatpersonen zur Herausgabe von Wertgegenständen oder Bargeld auffordern würde.

