Kreis Helmstedt: Unbekannte stehlen in Velpke Motorräder

Helmstedt. In der Nacht zu Dienstag ist im Wetzsteinring zu dem Diebstahl gekommen, der den Besitzern einen Schaden von etwa 13.000 Euro eingebracht hat.

Motorraddiebe haben in der Nacht zum Dienstag in Velpke zugeschlagen. Zwischen Montagabend, 22 Uhr, und Dienstagmorgen, 5 Uhr, verschwanden nach Angaben der Polizei in der Straße Wetzsteinring eine anthrazit-schwarze Yamaha MT 07 mit gelben Felgen und eine silberfarben-schwarze KTM mit rotem Firmenschriftzug und grünem Monster-Energy-Aufkleber. Beide Motorräder waren mit Planen abgedeckt und standen vor dem Wohnhaus der rechtmäßigen Besitzer.

Durch den Diebstahl beider Maschinen dürfte nach ersten Schätzungen ein Schaden von mindestens 13.000 Euro entstanden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist sich sicher, dass die beiden Motorräder auf einem Fahrzeug mit Ladefläche oder einem Anhänger abtransportiert wurden. Von daher hoffen die Beamten darauf, dass Anwohnern oder Autofahrern Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind und bitten um Hinweise an die Polizeistation in Velpke oder unter (05351) 5210.

