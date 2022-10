Mann von Polizist in Helmstedt mit Pistole angeschossen

Am Donnerstagmorgen wurde ein Mann in Helmstedt durch eine Schusswaffe der Polizei verletzt. Die Ermittlungen haben die Helmstedter Polizisten bereits abgegeben.

In Helmstedt ist ein Mann durch die Pistole eines Polizisten verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten am Donnerstag gegen 5 Uhr zur Kleingartenkolonie in der Straße „Magdeburger Tor“ in Helmstedt gerufen. Es habe Hinweise gegeben, dass sich eine männliche Person auf dem Gelände aufgehalten soll. Es waren mehrere Beamte der Polizeiinspektion Wolfsburg/Helmstedt im Einsatz.

Lesen Sie auch aus Helmstedt:

Es gibt Hoffnung für das Café Förster in Helmstedt

Helmstedter Unternehmer droht die Abmahnfalle Google-Fonts

Kreis Helmstedt- Autofahrer fährt in Schöningen Jugendlichen an

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Braunschweig habe der Mann die anwesenden Polizisten mit dem gefährlichen Gegenstand bedroht, worauf einer der Polizisten einen Schuss abgab. Der traf den Verdächtigen ins Bein, worauf die Beamten ihn hätten überwältigen können. Wie die Staatsanwaltschaft Braunschweig weiter angibt, habe der angeschossene Mann zu keinem Zeitpunkt in Lebensgefahr geschwebt, sei aber zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizisten blieben unverletzt.

Selbst ermitteln wird die Helmstedter Polizei in diesem Fall nicht. Aus Neutralitätsgründen hat sie die Untersuchungen an die Polizei Gifhorn und die Staatsanwaltschaft Braunschweig abgegeben.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de