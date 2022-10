Velpke: Unbekannter bricht in Apotheke ein – Zeuge ruft Polizei

Velpke. Einem Anwohner ist in Velpke am Donnerstagabend ein Einbruch aufgefallen. Der Täter flüchtete anschließend aus dem Apotheken-Keller.

Die Velpker Polizei hofft auf Hinweise zu einem Einbruch in eine Apotheke an der Oebisfelder Straße. (Symbolbild)

Ein Unbekannter ist am Donnerstagabend in eine Apotheke in der Oebisfelder Straße in Velpke eingebrochen. Ob er hierbei etwas gestohlen hat und wie hoch der angerichtete Schaden ist, werde derzeit ermittelt, berichtet die Helmstedter Polizei.

Gegen 23.04 Uhr hörte ein Anwohner demnach Geräusche von klirrendem Glas, welches aus Richtung der Apotheke kam. Als er nachschaute, bemerkte er ein zerstörtes Kellerfenster an der Apotheke sowie eine unbekannte Person im Inneren der Kellerräume. Der Zeuge zückte sein Mobiltelefon und alarmierte die Polizei.

Velpke: Einbrecher klettert wieder aus Keller und flieht

Der Täter hatte seine Entdeckung wohl bemerkt, ließ von seinem Vorhaben ab, kletterte aus dem Kellerfenster und flüchtete in Richtung Mühlenweg. „Der Unbekannte war mit einer grauen Jacke, einem schwarzen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose bekleidet und hatte kurze dunkle Haare“, heißt es.

Die Polizei hofft darauf, dass der Täter noch anderen Personen aufgefallen ist, und bittet um Hinweise an die Polizeistation in Velpke – telefonisch erreichbar unter (05351) 5210.

