Unfall bei Scheppau: eine Person verletzt – A39-Auffahrt gesperrt

Scheppau. Nach einem Unfall nahe Scheppau ist am Freitag eine Auto-Insasse verletzt worden. Die L633 wie auch die Auffahrt zur A39 war gesperrt.

Zwei Autos sind am Freitag an der A39-Auffahrt Scheppau kollidiert. Eine Person kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 633 – in Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn 39 – hat sich am Freitag eine Person verletzt. Zwei Fahrzeuge waren nahe Scheppau kollidiert, wie die Helmstedter Kreisfeuerwehr berichtet. Die Straße wie auch die A39-Anschlussstelle in Fahrtrichtung Wolfsburg ist für die Zeit der Bergung bis mittags gesperrt gewesen.

Die ursprüngliche Meldung der Feuerwehr, dass eine Person in einem Unfallauto eingeklemmt sei, bestätigte sich nicht. „Alle Personen waren schon selbstständig aus den Fahrzeugen gestiegen“, erklärt ein Sprecher. Ein Auto-Insasse wurde dennoch in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr führte das Batteriemanagement durch und kümmerte sich um auslaufende Betriebsmittel. Im Einsatz waren außer der Feuerwehr drei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Polizei.

