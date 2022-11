Aus „HPK“ in Helmstedt wird der „Sonnenschein“

Was lange währt, wird endlich gut! So kommentiert die Lebenshilfe Helmstedt eine aktuelle Namensgebung. Der Heilpädagogische Kindergarten (HPK) der Lebenshilfe hat nämlich nun einen Namen – 25 Jahre nach der Eröffnung. Die Einrichtung an der Walbecker Straße 9 heißt jetzt „Heilpädagogischer Kindergarten Sonnenschein“, berichtet die Einrichtung in einer Pressemitteilung.

Alle vom Begriff begeistert

„Wir sind sehr froh, dass wir einen Begriff gefunden haben, mit dem sich alle identifizieren können“, wird die Kita-Leiterin Michaela Ahlborn zitiert. Als sie vor zwei Jahren zur Lebenshilfe kam, hatte sie sich schnell vorgenommen, die „namenlose“ Zeit zu beenden. „Allerdings musste ich erst mal ankommen und ein Gefühl für die Einrichtung entwickeln“, schildert sie die Hintergründe. Seitdem schälten sich verschiedene Namen heraus, die im Kreis der Mitarbeitenden diskutiert wurden. „Am Ende waren alle von dem Begriff Sonnenschein begeistert.“

Der sei total passend, wirke positiv und nett – „eben genau so, wie wir sind“, erläutert Michaela Ahlborn lachend die Einschätzung. Nicht zuletzt passe er auch gut ins Umfeld, zum Beispiel zum Sprachheilkindergarten der Lebenshilfe nebenan: „Der heißt ja Regenbogen.“

red

