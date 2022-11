Unbekannte stehlen Zigarettenautomaten aus Kreis Helmstedt

Heeseberg. Einen ganzen Zigarettenautomaten stahlen Unbekannte am Wochenende in Heeseberg. Auch mit einem weiteren Fall bringt die Polizei sie in Verbindung.

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag versucht, einen Zigarettenautomaten in der Samtgemeinde Heeseberg zu öffnen und einen weiteren Automaten gestohlen. Gegen 1.20 Uhr wurde nach Angaben der Polizei ein Anwohner der Watenstedter Straße in Gevensleben auf eine Gruppe von vier bis fünf Personen aufmerksam. Diese war gerade dabei, den dortigen Automaten in gewaltsam zu öffnen. Als die Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten sie fußläufig, ohne Diebesgut vom Tatort.

In derselben Nacht stahlen ebenfalls unbekannte Täter einen anderen Zigarettenautomaten vollständig. In der Straße Hinter der Schmiede in Beierstedt beobachteten mehrere Zeugen eine kleine Gruppe an Personen, die gegen 1.50 Uhr den Automaten abschraubte und dann abtransportierte. Geflüchtet sind die Täter den Zeugenaussagen zufolge in einem dunklen Pkw mit ausgeschaltetem Licht in Richtung Jerxheim-Bahnhof, informiert die Polizei. Direkt im Anschluss eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Streifenwagen verliefen negativ.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe geht die Polizei davon aus, dass die Täter in beiden Fällen möglicherweise dieselben sind. Die Polizei Schöningen bittet Zeugen und Anwohner, die verdächtige Personen oder Autos in den Ortschaften oder sogar in unmittelbarer Nähe der Tatorte gesehen haben, sich mit der Dienststelle unter (05352) 951050 in Verbindung zu setzen.

red

