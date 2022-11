Brand auf Gelände der Oberschule Lehre – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben am Samstagmittag auf dem Gelände der Oberschule in Lehre ein Feuer gelegt. Ein Zeuge bemerkte den Rauch auf dem Schulgelände und alarmierte die Feuerwehr, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr. Gegen 12.40 Uhr rückten die Einsatzkräfte demnach zum Schulgelände aus. Dort entdeckten sie in einem Lichtschacht einen Brand und damit den Ursprung des Rauches.

Unmittelbar neben dem Lichtschacht befindet sich ein Ventil der Lüftungsanlage. Durch die Belüftungsanlage gelangte der Rauch daher auch in den dahinter befindlichen Ventilationsraum und das angrenzende Schulgebäude. Die Feuerwehr löschte umgehend die Flammen und kontrollierte das Schulgebäude. Ein Techniker prüft derzeit, ob durch die Lüftungsanlage den Brand beschädigt wurde. Am Schulgebäude selbst konnten die Einsatzkräfte keinen kein Schaden feststellen.

Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer im Lichtschacht vorsätzlich gelegt wurde. Daher suchen die Ermittler Zeugen, die am Samstagmittag zwischen 12 und 12.40 Uhr verdächtige Personen auf dem Schulgelände der Oberschule bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizeistation in Lehre entgegen. Alternativ können sich Zeugen an (05353) 941050 wenden.

red

