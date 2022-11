Helmstedt: Einbrecher steigen in zwei Einfamilienhäuser ein

Unbekannte Täter sind am Mittwochabend in zwei Einfamilienhäuser in der Weichselstraße und im Oderring in Helmstedt eingebrochen. Dabei haben sie Bargeld und Schmuck erbeutet, teilt die Polizei mit.

Der erste Einbruch ereignete sich zwischen 18 und 20 Uhr: Nachdem die Einbrecher sich über die Terrassentür Zutritt zu einem Haus in der Weichselstraße verschafft hatten, durchsuchten sie Schränke und Kommoden, nahmen Geld sowie Schmuck an sich und flüchteten unerkannt.

Einige Zeit später bemerkte der Eigentümer eines Einfamilienhauses im Oderring, dass verschiedenes Mobiliar in seinem Haus geöffnet und offensichtlich durchsucht worden war. Bei näherem Hinsehen stellte sich heraus, dass die Einbrecher durch die Terrassentür in das Haus gelangt waren und Bargeld gestohlen hatten. Der Einbruch ereignete sich zwischen 13.30 und 23.15 Uhr.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, sollen sich unter (05361) 46460 an die Polizei Wolfsburg wenden.

red

