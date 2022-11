Bewaffneter 65-Jähriger überfällt Helmstedter Kaufhaus

Ein schwerer Raub hat sich am Donnerstagnachmittag in einem Kaufhaus in der Neumärker Straße in Helmstedt ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand und Aussagen von Zeugen und dem Opfer betrat ein 65-jähriger Mann gegen 14.22 Uhr das Kaufhaus, bedrohte eine 37 Jahre alte Kassiererin mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Die Angestellte händigte dem Täter mehrere Hundert Euro aus, worauf dieser das Geld einsteckte, das Geschäft verließ und über die Bötticher Straße in Richtung Amtsgasse flüchtete. Mitarbeiterinnen beobachteten den Täter auf seiner Flucht, alarmierten die Polizei und gaben den Beamten eine genaue Standortmeldung des Räubers durch.

Die Polizei konnte den Täter noch auf der Bötticher Straße antreffen und festnehmen. Bei der Durchsuchung des 65-Jährigen und seines Rucksacks fanden die Beamten die Beute. Der Tatwaffe hatte sich der Mann auf seiner Flucht entledigt. Die Beamten fanden sie nahe des Tatorts. Der Mann wurde zunächst ins Polizeigewahrsam nach Helmstedt verbracht und soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Autofahrer mit 2,8 Promille unterwegs

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine Fahrt unter erheblichem Alkoholeinfluss schadlos blieb. Der Zeuge bemerkte, dass ein Mann am Donnerstag gegen 23.34 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Dieselstraße mit einer leeren Flasche hochprozentigen Alkohol und einer starken Alkoholfahne in sein Auto stieg und vom Parkplatz fahren wollte.

Der Zeuge alarmierte die Polizei, die den VW Golf wenige Minuten später auf der Bundesstraße 244, in Höhe der Abzweigung Braunschweiger Tor, stoppen konnte. Bei der Kontrolle des 31-jährigen Helmstedters stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest – der Atemalkoholtest zeigte 2,8 Promille an. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, sowie der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

