Lichterzauber rollt durch Helmstedts und Wolfenbüttels Dörfer

Landwirte aus dem Landkreis Helmstedt starten auch in diesem Jahr wieder zu weihnachtlichen Lichterfahrten durch die Dörfer. Auch Emmerstedt liegt am Sonntag auf der Route. (Archivbild)

Landwirte aus der Region Helmstedt starten am Samstag und Sonntag mit ihren Traktoren wieder zur den beliebten Lichterfahrten durch die Dörfer. Drei Touren sind angesetzt, eine davon führt auch durch den Landkreis Wolfenbüttel. Unter dem Motto „Funken Hoffnung“ werden mit der als Demonstration deklarierten Aktion Spenden für die Johannes Waisenhausstiftung erbeten.

Auch Schöningen liegt wieder auf der Route der Lichterfahrt durch den Südkreis. (Archivbild) Foto: Markus Brich

In Büddenstedt startet der weihnachtlich beleuchtete Treckerkorso am Samstag um 16 Uhr zu einer Rundfahrt durch den Helmstedter Südkreis. Los geht es in der Schulstraße. Von dort aus führt die Route nach Reinsdorf, Offleben, Esbeck, Schöningen, Hoiersdorf, Twieflingen, Dobbeln, Söllingen, Jerxheim, Beierstedt, Watenstedt bis nach Gevensleben. Dann geht es über Watenstedt und Ingeleben und zum Zielort Wobeck. Über den jeweils aktuellen Standort der Kolonne informiert das Team der DJ- und Event-Agentur „TonTutNot“ per Livestream im Internet unter www.twitch.tv/tontutnot.

Die mobilen DJs begleiten mit ihrem Info-Service zum jeweiligen Standort auch die zweite Tour der festlich geschmückten Traktorparade am Sonntag. Auf die Tour „Nord-Ost“ brechen die Landwirte um 16 Uhr in Lelm auf. Über Sunstedt, Königslutter, Bornum, Scheppau, Rotenkamp, Boimstorf, Glentorf, Klein Steimke, Ochsendorf, Rieseberg, Lauingen, Schoderstedt, Rottorf, Groß Steinum, Süpplingenburg, Emmerstedt und Helmstedt führt sie der Weg zum Endpunkt Wolsdorf.

Eine der drei Lichtertouren führt durch den Elm

Dieses Ziel hat auch die dritte Lichtertour, die sich am Sonntag um 17 Uhr in Cremlingen im Landkreis Wolfenbüttel in Bewegung setzen wird. Der Streckenverlauf der „Tour West“ führt im Anschluss über Schandelah, Gardessen, Abbenrode, Destedt, Hemkenrode, Erkerode, Evessen, Eilum und Bansleben zurück nach Schöppenstedt, Schliestedt, Eitzum, Sambleben am Tetzelstein vorbei nach Langeleben, Lelm, Räbke, Warberg und Frellstedt, bevor das Ziel, der Spezimetzger in Wolsdorf, erreicht wird.

Das Team der DJ- und Event-Agentur „TonTutNot“ informiert per Livestream im Internet über die aktuellen Standorte der Touren, die durch den Süden und den Nord-Osten des Landkreises Helmstedt führen. (Archivbild) Foto: Markus Brich

Damit die mit Lichterketten, Weihnachtsfiguren, Tannenbaumen und Adventskränzen geschmückten Zugmaschinen überhaupt durch die Orte fahren können, müssen die Landwirte mehrere bürokratische Hürden nehmen. Deshalb melden die Veranstalter ihre Schlepper-Lichterfahrten offiziell als Demonstration an. So soll gegen die Agrar- und Umweltpolitik der Europäischen Union demonstriert und gleichzeitig für die deutsche Landwirtschaft, regionale Produkte, die Kulturlandschaft und kulturelle Ereignisse geworben werden. Dann dürfen die Traktoren auch mit den Fahrerlaubnisklassen L und T über die Straßen des Kreises bewegt werden. Ebenso sind in diesem Fall die Kfz-steuerbefreiten grünen Kennzeichen ausreichend.

Änderungen der Routen kurzfristig möglich

Für alle drei Touren durch das Gebiet des Landkreises Helmstedt gilt: Kurzfristige Veränderungen der Fahrstrecken sind möglich. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, entsprechende Rücksicht walten zu lassen.

