Helmstedt: Anhänger kippt nach Kollision auf A2 um – langer Stau

Helmstedt. Zwei Fahrzeuge kollidierten am Samstagmorgen auf der A2 miteinander. Der Schaden ist groß. Eines der beteiligten Autos fuhr trotzdem weiter.

Auf der Autobahn 2 auf Helmstedter Gebiet hat sich am Samstagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Autobahnpolizei Braunschweig kollidierten gegen 7.45 Uhr wenige 100 Meter vor der Anschlussstelle Marienborn/Helmstedt in Fahrtrichtung Magdeburg zwei Fahrzeuge miteinander. Ein Fahrzeug führte einen Anhänger mit sich, auf dem ein Pkw geladen war. Anhänger und Pkw stürzten in der Folge des Unfalls um. Das andere beteiligte Fahrzeug, ein Pkw, fuhr weiter. Nun ermittelt die Polizei.

Verletzte gibt es durch den Unfall keine. Wegen des Unfalls staute es sich zwischenzeitlich auf etwa fünf Kilometern zurück bis zur Anschlussstelle Helmstedt-West. Die Autobahnmeisterei war vor Ort, säuberte die Fahrbahn. Um kurz nach elf Uhr gab sie auch die beiden gesperrten Fahrspuren wieder für den Verkehr frei.

