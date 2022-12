Täter zerstören Fenster bei nächtlicher Tour durch Schöningen

Helmstedt. In Schöningen hat es in der Nacht zu Samstag einen unnötigen Vorfall gegeben. Bei einer Tour zerstörten Mitglieder einer Gruppe ein Wohnungsfenster.

Nach einem unnötigen Zwischenfall ermittelt die Polizei in Schöningen (Symbolfoto).

Mehrere Schöninger sind in der Nacht zu Samstag von einem Klirren wach geworden. In der Straße Westendorf zog gegen 3.45 Uhr eine Gruppe von sechs Personen entlang. Mitglieder dieser Gruppe zerstörten das Fenster eines Wohnhauses in der Straße, schreibt die Polizei. Der Hausbewohner konnte unter anderem eine weibliche Stimme vernehmen.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Die Personengruppe hat sich offenbar in Richtung Marktplatz entfernt. Eine der Personen hatte einen schwarz-weißen Hund bei sich. Die Polizei Schöningen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise unter: (05352) 951050.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de