Helmstedt. Das Unglück ereignete sich am späten Samstagabend. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Jetzt ermittelt die Polizei.

Völlig verbrannt wurde dieses Auto auf der Bundesstraße 1 in Helmstedt.

Feuerwehr Helmstedt Feuer in Helmstedt: Auto brennt auf Bundesstraße 1

Zu einem brennenden Pkw auf der Bundesstraße 1 am östlichen Rand Helmstedts ist am späten Samstagabend die Feuerwehr Helmstedt ausgerückt. Das Fahrzeug brannte nach Angaben der Feuerwehr bereits in voller Ausdehnung, als die Kräfte um kurz vor Mitternacht eintrafen.

Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Feuer. Abschließend wurde das Fahrzeug mit Löschschaum abgedeckt und die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.

red

