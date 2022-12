Silke Babie neu in Chefetage der Agentur für Arbeit Helmstedt

Silke Babiel tritt damit die Nachfolge von Carsten Sievers an, der wieder in die Agentur für Arbeit Hannover zurückkehrt. Babiel verantwortet damit laut Mitteilung alle Bereiche der Arbeitslosenversicherung (SGB III) der Agentur für Arbeit Helmstedt, zu der auch Gifhorn und Wolfsburg gehören: von der Arbeitsvermittlung über die Berufsberatung bis hin zur Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Unternehmen. Gleichzeitig ist sie Stellvertreterin des Vorsitzenden der Geschäftsführung Ulf Steinmann bei dessen Abwesenheit.

In der Widerspruchsstelle

Die studierte Diplom-Verwaltungswirtin war in der Arbeitsvermittlung und in der Widerspruchsstelle tätig, bevor sie 2005 ihre erste Führungsposition als fachliche Leiterin im Arbeitgeber-Service übernahm. 2014 wurde sie Bereichsleiterin in der Agentur für Arbeit in Hannover und kehrte 2015 in gleicher Position zurück nach Helmstedt. Im Jahr 2021 wurde Babiel operative Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Braunschweig-Goslar.

Trotz der aktuellen Lage blickt sie der Meldung zufolge zuversichtlich in die Zukunft: „Ich freue mich sehr, nach meiner Tätigkeit in Braunschweig-Goslar nun wieder nach Helmstedt zurückzukehren. Ich kenne die Region und die Akteure am Arbeits- und Ausbildungsmarkt gut“, erklärt sie. „Mir liegt es am Herzen, für die Menschen und zum Wohle unserer Region zu arbeiten.“ Herausfordernd seien derzeit vor allem die Auswirkungen des Ukraine-Krieges wie Lieferengpässe und steigende Energiepreise, aber auch der Fachkräftemangel, der nahezu in jeder Branche zu spüren sei. Einer ihrer Schwerpunkte werde es daher sein, verstärkt mit den Unternehmen und Netzwerken in Kontakt zu treten.

red

