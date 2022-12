Die Genuss-Werkstatt der Wichernschule Königslutter schließt

Königslutter. Alles muss raus, bevor am 31. Dezember die Schülerfirmen die Genehmigung verlieren. Am 29. Dezember kann noch einmal eingekauft werden.

2022 war noch ganz jung, da flatterte ein Schreiben in die Briefkästen der Schulen. Sie wurden darauf hingewiesen, dass die Schülerfirmen ihre Genehmigung zum Ende des Jahres verlieren. Das kam nicht unerwartet, eigentlich war dieser Schritt schon für 2020 vorgesehen, lediglich Corona hatte einen zweijährigen Aufschub bewirkt, so die Wichernschule, wo die Genuss-Werkstatt betroffen ist.

Bereits im November 2015 wurde demnach auf Bundesebene ein Steueränderungsgesetz verabschiedet, nach dem alle Leistungen der öffentlichen Hand umsatzsteuerpflichtig werden, um einen fairen Wettbewerb sicherzustellen. An die Schülerfirmen habe in diesem Zusammenhang wohl niemand gedacht. Ihre Wirtschaftstätigkeit müsste zukünftig im kommunalen Gesamthaushalt berücksichtigt werden, sie würden ihre Selbstständigkeit verlieren.

Schluss nach zehn Jahren

Deshalb schließt sich die Ladentür in Königslutter nach zehn Jahren endgültig, sehr zum Bedauern der Schülerinnen und Schüler, heißt es weiter. „Ich werde das so vermissen, das Verkaufen und Kochen gehört doch einfach zu uns“, wird Zeyenep aus Klasse 8 zitiert. Tabea: „Ich bin einfach nur traurig, dass das jetzt alles vorbei ist.“ Das ist es aber gar nicht, denn gekocht wird auf alle Fälle weiter: fürs tägliche Mittagessen und die ein oder andere Kaffeetafel, so die Schule.

Auch wenn es nach einem Beschluss des Bundesrates vom Dezember für weitere zwei Jahre möglich wäre, die Schülergenossenschaft wie bisher weiter zu betreiben, ist das für die Verantwortlichen keine Option. Schulleitung und Lehrerteam sind sich einig: „Wir nehmen seit Januar Abschied, das ist für uns alle eine sehr emotionale Angelegenheit. Damit sind wir durch und können jetzt nicht einfach wieder durchstarten.“

Bevor es soweit ist, findet am Donnerstag, 29. Dezember, in der Zeit von 9 bis 15 Uhr ein Abverkauf statt.

