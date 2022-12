Unbekannte stehlen Mofa in Schöningen – Besitzerin ist 16

Schöningen. Das Fahrzeug war in einem geschlossenen Hauseingang in der Memeler Straße abgestellt. Was zur Tat bekannt ist.

In Schöningen ist es am Donnerstagmorgen zu einem Diebstahl eines Kleinkraftrades gekommen (Symbolfoto).

Unbekannte haben am Donnerstagmorgen zwischen 7 und 9.30 Uhr in der Memeler Straße in Schöningen ein blaues Kleinkraftrad gestohlen. Die 16 Jahre alte rechtmäßige Besitzerin hatte ihr motorisiertes Gefährt der Marke Hercules in dem geschlossenen Hauseingang zu ihrem Wohnhaus abgestellt.

Unbekannte müssen über diesen Umstand gewusst haben, denn sie haben am Donnerstagmorgen unberechtigter Weise das Grundstück betreten und das als Kleinkraftrad eingestufte Mofa aus dem Hauseingang entwendet, teilt die Polizei mit. Dabei mussten sie auf ihrer Flucht mit dem gestohlenen Mofa zunächst eine Treppe und dann eine Gartenpforte überwinden. Hinweise an die Polizei: (05352) 951050 entgegen.

red

