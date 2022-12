Kreis Helmstedt: Schwarzer BMW X5 gestohlen

In der Nacht vom Donnerstag auf den Freitag haben Unbekannte im Kreis Helmstedt einen einen schwarzen BMW X5 gestohlen. Diesen hatten die rechtmäßigen Eigentümer am Donnerstagabend ordnungsgemäß vor ihrem Wohnhaus in der Straße in Braunescher Weg in Schöningen abgestellt, teilt die Polizei mit. Am Freitagmorgen war das Auto verschwunden. Die Polizei schätzt den Schaden durch den Diebstahl wird auf etwa 47.000 Euro. Zeugen könne Hinweise bei der Polizeiwache in Schöningen unter der Rufnummer (05352) 951050 melden.

