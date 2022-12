Brennender Gasofen sorgt in Büddenstedt für Feuerwehreinsatz

Zu einem Feuerwehreinsatz ist am Freitag, 23. Dezember, gegen 15 Uhr in der Schulstraße im Helmstedter Ortsteil Büddenstedt. In einem Wohngebäude wurde eine brennende Gasflasche gemeldet, zudem sollte sich noch eine gehbehinderte Person im Gebäude befinden, so die Feuerwehr.

Bei Eintreffen der Feuerwehr habe sich der Bewohner selbstständig ins Freie begeben können. Im Zuge der Erkundung habe sich herausgestellt, dass ein gasbetriebener Ofen brannte. Die Gasflasche sei mittels Kleinlöschgerät abgelöscht und anschließend ins Freie gebracht worden. Dort wurde die Flasche mit einer Leitung gekühlt, heißt es weiter.

Die Räumlichkeiten im Gebäude seien mittels Wärmebildkamera kontrolliert worden. Es waren laut Feuerwehr keine weiteren Maßnahmen notwendig. Eine Person wurde durch den Rettungsdienst gesichtet, war jedoch wohlauf. Im Einsatz waren die Feuerwehren Büddenstedt, Offleben-Reinsdorf, Helmstedt.

