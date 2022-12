Gas-Explosion in Gartenlaube: Helmstedter schwer verletzt

Helmstedt. In der Nacht ist eine Gartenlaube in einem Helmstedter Kleingartenverein explodiert. Es war unklar, ob sich Personen unter den Trümmern befinden.

Eine in Trümmern liegende Gartenlaube ist Passanten am Samstagvormittag, 24. Dezember, im Kleingartenverein an der Memelstraße in Helmstedt aufgefallen. Laut Alexander Weis, Pressesprecher der Feuerwehr Helmstedt, kam es wohl bereits gegen 4.30 Uhr in der Nacht zu einer Explosion. Die Laube wurde durch dabei vollständig zerstört. Entsprechende Meldungen gingen in der Nacht jedoch nicht bei der Polizei ein.

Als die Einsatzkräfte am Vormittag im Kleingartenverein eintrafen, war unklar, ob Personen unter dem Schutt begraben wurden. Daher zog die Polizei weitere Kräfte mit Suchhunden, der Feuerwehr sowie Fachberater des Technischen Hilfswerks Helmstedt hinzu. Schließlich konnte die Polizei den Eigentümer der Laube bei Angehörigen ausfindig machen. Der Mann war schwer verletzt und wurde durch den Rettungsdienst versorgt.

Ursache der Explosion waren mehrere Gasflaschen, wobei aus einer der Kartuschen noch am Vormittag Gas entwich, heißt es. Wie es zur Explosion kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Einsatzstelle wurde für weitere Ermittlungen der Polizei übergeben.

red

