Schöningen. Ein unweihnachtlicher Einbruch: In Schöningen ermittelt die Polizei nach dem Einbruch in eine Kirche. Zeitpunkt: Der 2. Weihnachtstag.

Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in eine Kirche in Schöningen (Symbolbild).

Polizeibericht An Weihnachten: Unbekannte brechen in Kirche in Schöningen ein

Unbekannte sind in der Nacht zum 2. Weihnachtsfeiertag in eine Kirche in der Helmstedter Straße in Schöningen (Kreis Helmstedt) eingebrochen. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen 23 Uhr und 7.50 Uhr.

Die Einbrecher hatten es auf die Büroräume der Christuskirche Schöningen abgesehen. Sie brachten ein Fenster auf der nördlichen Gebäudeseite gewaltsam auf und gelangten so in das Gotteshaus. Geklaut wurden laut Polizei ein elektronisches Gerät und mehrere Lebensmittel. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei Schöningen, Telefon 05352-951050.

