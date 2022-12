Feuerwehreinsatz in Lehre – nachts brannte ein Holzunterstand

Lehre. Die Feuerwehr ist in der Nacht zu Dienstag in die Markstraße in Lehre ausgerückt. Lichterloh brannten dort Holz und Müllsäcke.

In Lehre hat es in der Nacht auf den 27. Dezember gebrannt. Die Feuerwehr musste einen Holzunterstand sowie brennenden Müll löschen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist die Feuerwehr aus Lehre zu einem Brand in der Marktstraße alarmiert worden. Vor Ort standen sowohl ein Unterstand für Feuerholz als auch mehrere Abfallbehälter und gelbe Säcke in Flammen. Der Unterstand befand sich in der Nähe eines Wohngebäudes – die Polizei evakuierte dessen Bewohner zeitweise.

„Von zwei Seiten wurde eine Brandbekämpfung vorgenommen, sodass das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte“, erläutert ein Feuerwehrsprecher den Einsatz gegen 0.25 Uhr. Anschließend sei die Brandstelle auseinander gezogen worden, um „einen besseren Löscherfolg zu erzielen“.

Die Feuerwehr aus Lehre löschte das Brandgut ab und bedeckte die Reste mit Schaum. Foto: Feuerwehr Lehre

Durch die hohe Temperatur und die Dichte des Brandgutes wurde das restliche Brandgut mit Schaum bedeckt und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Nach zirka zwei Stunden waren alle Kräfte wieder im Feuerwehrgerätehaus und die Fahrzeuge einsatzbereit.

Mehr Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de