Unbekannte flexen Geldautomaten in Helmstedt auf

Helmstedt. Im Einkaufszentrum am Magdeburger Berg wurde am Weihnachtsabend eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte sind am 1. Weihnachtsfeiertag in das Helmstedter Einkaufszentrum am Magdeburger Berg eingedrungen und haben einen Geldautomaten aufgeflext. Wie die Helmstedter Polizei berichtet, stahlen die Täter das darin gelagerte Bargeld und entkamen unerkannt durch eine Notausgangstür. Noch ist die Schadenshöhe unbekannt – die Ermittlungen dauern an.

Bekannt ist der Polizei allerdings, wie die Täter einbrachen: Sie kamen an jenem Sonntag in der Zeit um 20.10 Uhr über das Dach in das Gebäude – nämlich durch ein Fenster. Im Einkaufszentrum nutzten sie „offensichtlich schweres Werkzeug, um ein Seitenteil eines dort aufgestellten Geldautomaten aufzuschneiden“.

Automat in Helmstedt aufgebrochen: Polizei sucht mögliche Zeugen

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der näheren Umgebung gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Mehr Nachrichten aus Helmstedt und Umgebung:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de