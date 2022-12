1275 Jahre: Schöningen feiert - Neujahrskonzert zum Start

Im Schloss Das Schöninger Jubiläum startet am Neujahrstag

Das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode stimmt am Sonntag, 1. Januar, ab

17 Uhr mit einem schwungvollen Konzert auf ein besonderes Jahr ein. Mit dieser ersten Veranstaltung wird laut Stadt zum 1275-jährigen Bestehen Schöningens ein glanzvolles Festjahr eingeläutet.

Musik aus dem 19. Jahrhundert

Nach der zweijährigen pandemiebedingten Pause steht das Neujahrskonzert im Schloss ganz im Zeichen der Musik aus dem 19. Jahrhundert, die die Menschen in dieser Zeit geprägt und verzaubert hat, kündigt die Stadt an. Das Philharmonische Kammerorchester unter Leitung von Christian Fitzner präsentiert demnach in einem facettenreichen Programm Werke von Johann Strauß sowie von den österreichischen Weggefährten Franz Lehar und Fritz Kreisler.

Spiel- und Innovationsfreude

Die 22 Musikerinnen und Musiker des Philharmonischen Kammerorchesters begeistern mit ihrer ausgeprägten Spiel- und Innovationsfreude. Das Orchester wird dabei von der Solistin Jeanne Christée an der Violine unterstützt, so die Einladung weiter.

Schwungvoller Jahresanfang

Das traditionelle Schöninger Neujahrskonzert findet zum ersten Mal im hochherrschaftlichen Palas des Schlosses statt. „Gemeinsam mit dem Orchester freuen wir uns darauf, den Gästen des Neujahrskonzerts diesen Konzertraum im Schloss für die musikalische Begrüßung des neuen Jahres zu präsentieren“, wird Bürgermeister Malte Schneider zitiert. Das Schöninger Neujahrskonzert garantiere einen schwungvollen Jahresanfang.

Karten zum Preis von 20 Euro in der Buchhandlung Baumert in Schöningen und an der Abendkasse.

