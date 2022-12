Buschhaus: Kupferdiebe beeinträchtigen Kraftwerkpumpen

Das Kraftwerk Buschhaus in Büddenstedt. (Archivfoto)

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Angaben der Polizei im Zeitraum zwischen dem 23. Dezember, 14 Uhr, und dem 25. Dezember, 16.30 Uhr, in Büddenstedt, Am Kraftwerk, große Mengen verlegtes Kupferkabel sowie zwei Kupferrollen entwendet. „Durch die Tat kam es zu einer kurzzeitigen Beeinträchtigung von Wasserpumpen im nahegelegen Kraftwerk Buschhaus“, so die Polizei weiter. Der Betrieb im Kraftwerk habe weiterhin stattfinden können. Die genaue Schadenshöhe sei derzeit nicht bekannt.

Mitarbeiter bemerkt Diebstahl

Am Sonntagnachmittag bemerkte ein Mitarbeiter des Tagebaus an der Straße Am Kraftwerk den Ausfall der Wasserpumpen, schildert die Polizei den Hergang. Bei einer näheren Betrachtung stellte er fest, dass ein Kupferkabel der Pumpen entwendet worden war.

Bei einer ausführlicheren Inaugenscheinnahme bemerkte der Mitarbeiter schließlich, dass mehrere hundert Meter des verlegten Kupferkabels sowie zwei große Kupferkabelrollen von dem Gelände gestohlen worden waren.

Im Bereich des ehemaligen Tagebaus würden laut Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch regelmäßig Kupferkabel verschwinden. Allerdings: „Die in diesem Fall entwendete Menge ist schon außergewöhnlich hoch.“

Fahrzeug für Transport nötig

Die Polizei hat nun die Ermittlungen nach möglichen Tatverdächtigen aufgenommen, weitere Details zum Vorgehen möchte die Polizei aktuell nicht veröffentlichen. Aber:

Da für den Abtransport ein größeres Fahrzeug sowie mehrere Personen erforderlich sind, hoffen die Ermittler, dass Zeugen ungewöhnliche Aktivitäten wahrgenommen haben und sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer (05351) 5210 melden.

