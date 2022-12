Helmstedt. Zwei Personengruppen sollen sich am Dienstagabend auf dem Helmstedter Marktplatz geschlagen haben. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

In Helmstedt ist es offenbar zu einer Schlägerei gekommen. Die Polizei ermittelt (Symbolfoto).

Polizei Helmstedt Helmstedt: Schlägerei auf dem Marktplatz – Was ist vorgefallen?

Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen soll sich am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr auf dem Marktplatz in Helmstedt zugetragen haben. Die näheren Umstände sind derzeit nicht bekannt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, so eine Mitteilung der Beamten.

Personen, die sich zum genannten Zeitpunkt auf dem Marktplatz oder in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Helmstedt unter (05351) 5210 zu melden.

red

