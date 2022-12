Einbrecher stehlen Brötchen aus Schöninger Christuskirche

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen sind unbekannte Täter in die Schöninger Christuskirche in der Helmstedter Straße eingebrochen. Nach Polizeiangaben stellte das am Montagmorgen ein Zeuge fest. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme stellte sich heraus, dass die Täter einen Laptop sowie mehrere Packungen Brötchen gestohlen hatten. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Einbrecher Zugang über ein Fenster und brachen in der Kirche auf der Suche nach Diebesgut weitere Türen auf.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schöningen unter zu melden.

(05352) 951050

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de