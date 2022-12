200 Euro im Kreis Helmstedt gefunden - Polizei lobt Finderin

Helmstedt. In Lehre im Kreis Helmstedt hat eine Frau 200 Euro gefunden und sie der Polizei übergeben. Ein Matte hatte das Geld zuvor unbemerkt verloren.

Im Kreis Helmstedt hat eine Frau 200 Euro gefunden und diese an die Polizei übergeben. (Symbol)

Einer aufmerksamen Passantin ist es zu verdanken, dass ein Mann, der am Dienstagnachmittag, 27. Dezember, im Kreis Helmstedt auf der Boimstorfer Straße in Lehre 200 Euro verloren hatte, sein Geld zurückbekam. Der Mann verlor unbemerkt sein Bargeld, so die Polizei.

Kurze Zeit später seien einer Passantin vor einer Bäckerei, die auf dem Boden liegenden 200 Euro aufgefallen. Eine Nachfrage in umliegenden Geschäften war erfolglos, heißt es weiter.

Erst nachdem die Finderin sich bei der Polizeistation in Lehre gemeldet hatte und dem Verlierer der Verlust aufgefallen war und dieser ebenfalls die Polizei verständigte, konnten die Beamten einen Zusammenhang herstellen und das Geld aushändigen. Die Polizeibeamten der Polizeistation Lehre loben das Verhalten der Finderin.

red

