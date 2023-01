Feuerwehren im Kreis Helmstedt rücken zu 15 Einsätzen aus

Helmstedt. In der Silvesternacht kam es zu 10 Heckenbränden im Landkreis. In Helmstedt stand ein Holzschuppen in Flammen.

Der erste Einsatz im neuen Jahr kam für die Einsatzkräfte der Feuerwehren im Landkreis Helmstedt um 0.04 Uhr. Wie Feuerwehrsprecher Andreas Meißner berichtet, brannte in Büddenstedt eine Hecke. Insgesamt rückten laut Meißner die Wehren im Landkreis Helmstedt in der Silvesternacht zu rund 15 Einsätzen aus. Allein 10 Mal kam es zu Heckenbränden, vermutlich bedingt aufgrund des trockenen aber Recht windigen Wetters.

In Helmstedt mussten die Brandschützer gegen 3.30 Uhr einen brennenden Holzschuppen löschen. „Er stand beim Eintreffen der Kräfte bereits in Vollbrand“, berichtet Meißner. Im Helmstedter Stadtgebiet rückten die Wehren sechsmal, im Gemeindebereich Lehre dreimal, in der Gemeinde Velpke dreimal sowie in Schöningen und Nord-Elm je einmal aus. Zu etwaigen Zwischenfällen an den Einsatzstellen gibt es laut Meißner derzeit keine Erkenntnisse.

Der Bericht wird weiter aktualisiert.

red

