Seniorenbeirat Helmstedt möchte Besserung für Stadtbild

Bereits im Dezember unternahm der Seniorenbeirat der Stadt Helmstedt einen „Rundgang durch die Altstadt für mobilitätseingeschränkte Personen“. Dieser fand als Jahresabschluss sowie Ausblick auf das neue Jahr statt, so der Beirat in einer Mitteilung. Die Stadtführerin Christiane Kruse habe viel über das historische Helmstedt berichten können. Jedoch sei das derzeitige Erscheinungsbild der Innenstadt für den Seniorenbeirat eine Herausforderung für die Zukunft.

Rat und Verwaltung nahmen die Belebung der Innenstadt in den Fokus. Der Arbeitskreis Senioren als Vorbild im Straßenverkehr und der Seniorenbeirat der Stadt Helmstedt brachten sich in den Entscheidungsprozess sowohl beim „Quartiermanagement“ als auch in den politischen Gremien ein. Nach der Auffassung der Beteiligten gehörten die Wallanlagen unbedingt zum Entwicklungsgebiet, heißt es weiter. Sie seien ein Alleinstellungsmerkmal der historischen Altstadt.

Seniorenbeirat Helmstedt appelliert an die Eigentümer der Immobilien, sich der sozialen Verantwortung für eine lebenswerte Innenstadt zu stellen

„Wir haben Zweifel, ob die Innenstadt dadurch gestärkt werden kann, dass man die wirtschaftliche Entwicklung des übrigen Stadtgebietes verhindert“, sagt der Vorsitzende des Seniorenbeirats, Wolfgang Schmidt. „Im Zeitalter eingeschränkter individueller Mobilität und angesichts des mangelhaften ÖPNV, sollte in den Stadtvierteln und eingemeindeten Dörfern eine funktionierende soziale Infrastruktur, zum Beispiel durch einen Nahversorger, erhalten bleiben.“

Beim Rundgang stellte der Beirat fest, dass sich in der Innenstadt Gewerbe geballt habe, das nicht das Einkaufs- und Aufenthaltserlebnis fördere. Möglicherweise könnte man die Innenstadt attraktiver machen, indem die Ansiedlung bestimmter Gewerbe beschränkt wird. Darum appelliert der Beirat an die Eigentümer der Immobilien, sich der sozialen Verantwortung für eine lebenswerte Innenstadt zu stellen.

Einschränkungen im übrigen Stadtgebiet habe laut Wolfgang Schmidt zu keiner attraktiveren Innenstadt geführt

Einige positive Beispiele gebe es bereits: „Auf lange Sicht dürfte es sich auch für Eigentümer rentieren, wenn Wohnen und attraktives Gewerbegemisch wieder mehr Menschen in die Innenstadt locken. Der absehbare Wertverfall der Immobilien könnte gestoppt werden“, heißt es in der Nachricht.

Bei dem Rundgang habe der Seniorenbeirat des Weiteren den Eindruck gewonnen, dass der Versuch durch Einschränkungen im übrigen Stadtgebiet und den eingemeindeten Dörfern bisher zu keiner attraktiven Innenstadt geführt habe. Wolfgang Schmidt bedankte sich zum Abschluss für die ihm gewidmeten Stimmen bei der Wahl zum „Helmstedter des Jahres“ unserer Zeitung. Das mache Mut für die weitere Arbeit.

