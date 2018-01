Fahrgast schlägt auf Busfahrer ein

Ochsendorf Ein Fahrgast hat den Fahrer eines Linienbusses attackiert, nachdem der ihn vergeblich aufgefordert hatte, den Fahrschein abzustempeln. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 13 Uhr auf der Steimker Straße in Ochsendorf. An der dortigen Haltestelle hatte der Täter den Busfahrer aus dem Bus...