Neue Rettungswache – ein Segen für die Malteser

Vier Wochen lang hätten die Königslutteraner Malteser die Abläufe in der neuen Rettungswache geübt. Dann stand für Leiter Ralf Warner fest: „Wir haben alles im Griff – jetzt können wir feiern.“ So geschehen am Freitag bei guter Musik und gutem Essen. Die neue Adresse der Rettungswache lautet Fischersteg 14. Im Mai wurde der erste Spatenstich gesetzt, die Übergabe des Gebäudes an die Malteser erfolgte im...