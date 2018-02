Burg Warberg, ein Ort der Kultur und Entspannung

Die im 12. Jahrhundert erbaute Burg Warberg steht für die abwechslungsreiche Geschichte der Region. Ein herausragendes Kulturgut, das nach wie vor mit Leben erfüllt wird. Von hier aus lenkten einst die Herren zu Warberg die Geschicke der Region zu Füßen des Elms. Heute beherbergen die historischen Mauern die Bundeslehranstalt Burg Warberg, eine private Landhandelsschule sowie ein stilvolles und gemütliches 3-Sterne-Hotel mit 59 individuell eingerichteten Zimmern.

Vor allem die Margarethen-Suite sticht wegen ihrer Dachgeschosslage, ihrer Geräumigkeit sowie diverser Extras (Sauna und Whirlpool) heraus, was nicht nur Hochzeitspaare zu schätzen wissen.

Über 9000 Übernachtungen zählte das Hotel im Jahr 2017. Wegen der guten Anbindung an die A2, an die B 1 und an den Bahnhof Frellstedt bietet sich die Burg als Tagungszentrum an. Gerne wird sie auch für Großveranstaltungen gebucht, ob großzügige Privat- oder Firmenfeier. Der weitläufige Park der Burg ist geschmückt mit Kunstskulpturen der Steinmetzschule Königslutter. Beliebt ist die Burg daher auch als Motiv und Kulisse für Fotografen. Die Burg ist zudem Ausgangspunkt für Outdooraktivitäten aller Art.

Längst hat sich die Burg Warberg einen Namen als Top-Veranstaltungsort für Events der besonderen Art gemacht. So lädt sie einmal im Jahr – meist Ende Mai – zum Elm Super Trail ein. Bei diesem Ultralauf legen die Teilnehmer aus ganz Deutschland eine 71 Kilometer lange Strecke rund um den Elm zurück, weitgehend auf Wald- und Feldwegen. Bei schönem Frühlingswetter ein Landschaftsgenuss der Extraklasse, trotz der körperlichen Anstrengung.

Zu einem echten Publikumsmagneten hat sich der eintägige Weihnachtsmarkt im Innenhof entwickelt. Im vergangenen Jahr flanierten 4500 Gäste durch die festlich geschmückte Burg und über den Burghof, wo ein historisches Karussell, Kunsthandwerk und der Mäusegaukler mit dem Mäuse-Roulette die Besucher verzückten. Dieser Weihnachtsmarkt gehört inzwischen zu den schönsten im Braunschweiger Land.

Ein weiterer Höhepunkt im Jahres-Veranstaltungskalender der Burg Warberg ist die Oper unter freiem Himmel. Die 360-GradKulisse des Burg-Innenhofs lädt zum Kulturgenuss ein, wobei Schüler aus der Region dieses Musikformat der Extraklasse unterstützen. Ob bei den Veranstaltungen, den Kooperationen mit Partnern oder auf den Speisekarten der Restaurants: Regionalität wird in Warberg groß geschrieben. Zahlreiche Lebensmittel bezieht die Küche von regionalen Anbietern. Saisonal, regional und „bio“, so lautet die Devise. Doch auch jenseits der Großevents lockt die Burg mit einem breiten Nutzungsangebot – ob musikalisch, szenisch oder kulinarisch. Außerdem können Erwachsene wie Kinder in buchbaren Führungen in das Leben des Mittelalters eintauchen.

Wer möchte, kann sich auf der Burg Warberg und in ihrem Park einfach nur entspannen. Auf der Sonnenterrasse lässt sich im Sommer der Tag beschließen, in kühleren Monaten bietet sich dafür der Kartoffelkeller an, ein Ort, an dem Tagungsgäste gerne plaudern.