Die roten Stühle sind mehr als nur ein Blickfang

Königslutter Mit roten Bänken fing es an in der Innenstadt von Königslutter. Die Aktion der Werbegemeinschaft soll Verbundenheit signalisieren.

Angefangen hat alles mit roten Bänken. Erst zweieinhalb Jahre ist es her, dass die Werbegemeinschaft Königslutter aktiv sie im Stadtkern aufgestellt hat. Und jetzt schon sind sie eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Aber vor allem sind sie mehr als ein bloßer Blickfang.

Aufgestellt wurden sie, um den Passanten Sitzgelegenheiten zu bieten. Diese würden fehlen, lautete eine immer wieder geäußerte Kritik nach der Umgestaltung des Marktplatzes. Die Idee der Werbegemeinschaft, diese in Form von massiven Holzbänken zur Verfügung zu stellen, kam an.

„Jedes Stück ist von Hand bei Lavie gefertigt.“ Thomas Laskowsky, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Königslutter aktiv.

Sieben Stück hat sie damals aufgestellt, und seither wandern die Sitzgelegenheiten von Ort zu Ort: Mal stehen sie vor dem Rathaus, mal in der Markt- oder in der Westernstraße oder in beiden. „Eine steht eigentlich immer fest an der Bushaltestelle an der Bahnhofstraße, weil es dort sonst keine Sitzgelegenheit gibt“, erzählt Thomas Laskowsky, der Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Dass diese Aktion so erfolgreich ist, freue ihn sehr, und umso schöner sei es, dass daraus eine weitere entstanden ist.

Zu den roten Bänken gesellen sich neuerdings rote Stühle. Diese seien tatsächlich weniger als Sitzgelegenheit denn als Blickfang gedacht. Aber vor allem dienen sie einem Zweck: Damit sollen Geschäftsinhaber und Ladenbetreiber nach außen hin sichtbar dokumentieren, dass sie der Werbegemeinschaft angehören, dass sie sich dem Lokalen zugehörig und verbunden fühlen.

Derzeit seien 24 Stühle an Mitglieder verteilt worden, und die Nachfrage sei groß, berichtet Laskowsky. Weitere werden gerade gefertigt. „Wir haben sehr viele Rückmeldungen dazu bekommen, gerade auch von Mitgliedern, die sonst eher passiv sind“, machte der Vorsitzende deutlich. Die Rote-Stühle-Aktion hätte laut Laskowsky bei einigen Geschäftsinhabern sogar tatsächlich den Ausschlag gegeben, dass sie der Werbegemeinschaft beigetreten sind, manche nach langen Jahren der Abstinenz wieder. Seit Beginn des Jahres seien es drei gewesen.

Gefertigt werden die Stühle von Jugendlichen in der Werkstatt von Lavie. „Jedes Stück ist von Hand hergestellt. Und dazu noch in einem unserer Mitgliedsgeschäfte vor Ort – das war uns wichtig“, betonte der Vorsitzende. Das sei aber auch der Grund, warum die Produktion etwas länger dauere als es vielleicht bei Massenware der Fall wäre.

Die Stühle werden den Geschäften von der Werbegemeinschaft zur Verfügung gestellt und von den Mitgliedsbeiträgen bezahlt. Weitere finanzielle Mittel oder Zuschüsse erhält Königslutter aktiv nicht. Umso schöner sei es, dass die Aktion so erfolgreich sei. Für Laskowsky steht fest: „Die Stühle sind ein echter Hingucker und sie verschönern das Stadtbild.“

Dafür sorgen auch die Ladeninhaber selbst, indem sie beispielsweise Blumenschmuck auf die Sitzfläche stellen oder auf Aktionen in ihren Läden hinweisen. Und einige lassen sie einfach frei, so dass Mann oder Frau einfach kurz Pause machen und die Einkaufstasche darauf abstellen kann.