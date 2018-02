Kinderbetreuung – ein Wachstumsmarkt

Süpplingen Am Beispiel der Samtgemeinde Nord-Elm zeigt sich, wie hoch der Bedarf ist. Neue Einrichtungen entstehen schon oder sind in Planung.

Längst ist eine gute Kinderbetreuung zum Standortfaktor für Kommunen geworden. Gibt es keine Kindertageseinrichtung oder einen Kindergarten, werden junge Familien oder Paare dort wohl eher nicht hinziehen. Doch nicht nur eine Einrichtung vorzuhalten gehört mittlerweile schon fast für jedes Dorf zum Standard – vor besondere Herausforderungen werden die Kommunen angesichts des stetig steigenden Platzbedarfs gestellt. Am Beispiel der Samtgemeinde Nord-Elm wird das deutlich.

Seit dem 1. Januar 2015 sind alle Kindergärten und -tagesstätten, Krippen und der Hort der Samtgemeinde in Trägerschaft des Helmstedter DRK Kreisverbandes. Zuvor waren sie jeweils in Gemeindehand, bis auf Räbke, das keine Einrichtung hatte. Eine gute und verlässliche Kinderbetreuung zu sichern, die auch bezahlbar bleibt – vor dieser Aufgabe standen die sechs Mitgliedsgemeinden damals, denn der Bedarf an Plätzen war groß. Zudem sollte es endlich ein Gesamtkonzept geben.

Beim DRK kümmert sich Abteilungsleiterin Mirjam Heldsdörfer um den Bereich Kinderbetreuung und fast könnte man meinen, sie sei in den Bereich Bauwesen gewechselt. Der stetig steigende Bedarf an Plätzen führt dazu, dass in der Samtgemeinde Nord-Elm bereits neu gebaut wird oder Projekte in Planung sind. Allen voran steht Süpplingenburg.

Der dortige Kindergarten steht kurz vor dem Umzug, Ende Februar oder Anfang März soll es so weit sein. Noch vor wenigen Jahren wurde in der Samtgemeinde darüber diskutiert, ob der Standort überhaupt noch notwendig sei, weil die Gruppe nicht ausgelastet war. Die Schließung aus Kostengründen wurde abgewendet – und heute ist die Gruppe voll belegt.

Der Neubau am Sandteich in Süpplingenburg ist deshalb so konzipiert, dass bei Bedarf noch ein Anbau errichtet werden könnte für eine zweite Gruppe.

Während die Kinder in Süpplingen und in Warberg ganztägig betreut werden, gibt es in Räbke keine eigene Einrichtung. Mittlerweile muss man allerdings eher sagen gab, denn noch vor Weihnachten fand der erste Spatenstich für eine neue Kita statt. Die Freude darüber war groß, denn seit 45 Jahren hatte die Gemeinde keine eigene Einrichtung. Und jetzt entsteht eine Kindergartengruppe mit 25 Plätzen plus eine Krippengruppe mit 15 Plätzen.

Bei den Feierlichkeiten hatte Räbkes Bürgermeister Rainer Angerstein betont, dass dieser Neubau „eine Zukunftsinvestition in die Gemeinde und bei weitem keine Selbstverständlichkeit“ sei. Eröffnet werden soll im Oktober dieses Jahres.

In den Startlöchern steht außerdem ein Neubau in Wolsdorf. Auch hier soll eine Kindertagesstätte entstehen mit einer klassischen Kindergarten- sowie einer Krippengruppe. Wann der eigentlich schon längst erfolgte Baustart sein wird, steht noch nicht fest.

Ganz aktuell haben DRK und Samtgemeinde noch mit einem anderen Problem zu kämpfen, denn die Hortplätze werden knapp. Wieder einmal. Seit 2010 existiert der Hort in Süpplingen an der Grundschule und wächst stetig. Aus den mittlerweile zwei Gruppen für 40 Kinder sollen noch in diesem Jahr drei für 52 Kinder werden. Dafür muss ein Klassenraum weichen. Doch auch dann ist nicht klar, ob die Plätze tatsächlich ausreichen werden.