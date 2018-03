Reinhold Stahl leitet weiterhin den Sportclub Rhode

Neben Vorstandswahlen waren Ehrungen die Schwerpunkte in der Jahresversammlung des Sportclubs Rhode. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Christopher Ottow und für 35 Jahre aktive Mitarbeit im Verein wurde Renate Herbst ausgezeichnet.

Vorsitzender Reinhold Stahl ging auf die Verdienste von Joachim Ottow ein, der von 1988 bis 1992 die Fußballsparte des Vereins leitete und heute als aktiver Jugendtrainer im Tischtennissport des Vereins tätig ist. Neben der Jugendarbeit unterstütze Ottow den Verein in vielen weiteren Angelegenheiten. Durch einstimmigen Versammlungsbeschluss wurde Joachim Ottow zum Ehrenmitglied des SC Rhode ernannt.

Die Neuwahlen ergaben geringfügige Veränderungen im Vorstand des SC Rhode. Der erste Vorsitzende, Reinhold Stahl und die Kassenwartin Angela Drake wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die Versammlung wählte Bettina Maletzki zur neuen zweiten Vorsitzenden als Nachfolgerin von Christina Ischt, die nicht mehr kandidierte. Zum Schrift- und Geschäftsführer wurde Dirk Nebel gewählt, der Sascha Moach ablöst. Dieser kandidierte nicht mehr für das Amt. Bei den Neuwahlen wurden weiterhin folgende Mitglieder in den Hauptvorstand gewählt: Heike Assig (Leiterin der Sparte Yoga), Anja Hager (Spartenleiterin Fitness), Dieter Schröter (Tischtennisspartenleiter), Teo Lasch (Spartenleiter Seniorensport) und Gabi Pietsch (Spartenleiterin Walkingsport). Als neuer Kassenprüfer wurde Christopher Ottow gewählt.

Stahl erwähnte positiv, dass nun wieder vom Kreistag Gelder für Investitionen in sportliche Anlage zur Verfügung gestellt würden, so dass in Kooperation mit dem Kreissportbund neue Fördermöglichkeiten bestünden.