BUND verleiht seinen Umweltpreis

Die BUND-Kreisgruppe Helmstedt vergibt wieder ihren Umweltpreis. Die Auszeichnung wird jedes Jahr an eine Person verliehen, der Natur- und Umweltschutz am Herzen liegt und die sich vor Ort in besonderem Maße engagiert. Die Preisverleihung findet am Freitag, 23. März,...