Harald Herper bleibt Vorsitzender des SoVD

1. Vorsitzender des SoVD Süpplingenburg wurde erneut Harald Herper, zur 2. Vorsitzenden wurde Eva Maria Wolter gewählt, Schatzmeister ist Eckhard Rogsch, Schriftführerin Ingrid Herper, Beisitzer Katja Georgi und Jochen Cimbollek. Revisoren bleiben Marta Chrobak, Jutta Rogsch, Anton Chrobak und Alexandra Chobrak.

Ebenso nahm Reinhard Beckmann die Ehrungen vor: Jan Aikens und Helmut Pasemann wurden für 25-jährige Mitgliedschaft und Harald Herper für 15-jährige ehrenamtliche Arbeit geehrt.

Vorsitzender Harald Herper begrüßte zur Versammlung sowohl Mitglieder als auch die Ehrengäste, Gemeindedirektorin Karin Pickbrenner und Reinhard Beckmann als Vertreter des SoVD-Kreisverbandes. Herper gab einen Bericht über die Tätigkeiten des Vorstandes in der vergangenen Zeit. Der Ortsverband habe derzeit 106 Mitglieder und bemühe sich um weitere. Unternehmungen im Jahr 2017 waren die Teilnahme am „Schießen der örtlichen Vereine“ mit dem Ergebnis, dass der Wanderpokal gewonnen wurde, eine Informationsveranstaltung mit Vortrag über „Kriminalität gegenüber alten Menschen“ durch Polizeihauptkommissar Harald Grothe, eine Info-Veranstaltung mit Vortrag der Familie Ruhe über eine Landrover-Reise in die Mongolei.

Der bisherige und neue Vorsitzende gab einen Ausblick auf das Jahr 2018: Neben der Teilnahme am „Schießen der örtlichen Vereine“, einer Busfahrt und der Jahresabschluss-Feier werde im Juni eine Veranstaltung zum 70-jährigen Bestehen des SoVD Süpplingenburg stattfinden.