Frau gerät unter Lastzug – Notoperation

Königslutter Gegen 16 Uhr ist es am Freitagnachmittag zu einem folgenschweren Unfall an der Ampelkreuzung An der Stadtmauer in Königslutter gekommen. Wie die Polizei mitteilt, lief ein 34-jährige Frau aus Königslutter außerhalb einer Fußgängerfurt auf die Fahrbahn und rutschte bei Schneefall und Glatteis auf...